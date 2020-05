Hipp: "Fachwissen wird zu hoch gehängt"

Sie unterrichten in Tiflis Betriebswirtschaft und Malerei. Was lernen die Studenten von Ihnen?

Das anständige Verhalten miteinander, das im normalen Lehrplan oft zu kurz kommt. Ich kritisiere, dass das Fachwissen zu hoch und das Allgemeinwissen zu niedrig gehängt wird. Heute kann doch das ganze Wissen elektronisch abgespeichert werden, wir müssen es nicht mehr im Kopf haben. Es kommt darauf an, dass die Mitarbeiter kreativ sind und wir dies auch wieder zu schätzen lernen.



Sie sind Manager, Maler, Musiker. Was macht Ihnen denn am meisten Freude?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass mir vieles Freude macht und dass ich mit einer Sache aufhören kann, bevor sie mich zu langweilen beginnt.



Wie stehen Sie denn zu den Gagen von Top-Managern, die immer wieder stark kritisiert werden?

Die ganz hohen Gehälter kann ich nicht nachvollziehen, vor allem, wenn viele dafür noch viel Blödsinn machen, für den sie dann nicht haften. Im Spitzensport werden Top-Gagen damit begründet, dass nur wenige zu Höchstleistungen fähig sind. Das versteh' ich. In der Wirtschaft könnten aber auch viele junge Leute viel leisten.



Besitzen Sie Aktien?

Nein, davon verstehe ich nichts. Mein Vater hat mir zwei Dinge beigebracht: Nie spekulieren und nie zur Spielbank gehen. Was wir jetzt erleben, ist, dass versucht wird, Geld mit Casino-Mentalität zu machen.



Spekuliert wird verstärkt mit Rohstoffen, das trifft auch Ihr Geschäft. Rufen Sie nach mehr Regulierung?

Nein, ich bin gegen jede weitere Regulierung und für eine freie Marktwirtschaft.



Holen Sie sich eigentlich auch Unternehmensberater ins Haus?

Fallweise, etwa Rechtsanwälte, die wir nicht das ganze Jahr über beschäftigen, weil wir nur drei Mal im Jahr eine Frage an sie haben. Aber ich hab' was gegen Berater, die ins Haus kommen, die Mitarbeiter von der Arbeit abhalten, dann ein Papier schreiben und dafür viel Geld verlangen.



Welche Vorteile haben Sie als Familienunternehmen?

Wir können auch magere Zeiten in Kauf nehmen und sind nicht von kurzfristigen Zielen getrieben. Ein Mitbewerber eines Großkonzerns hat einmal zu mir gesagt, dass er nie unseren Weg hätte gehen können, weil das im Aufsichtsrat nicht durchgegangen wäre.



Um was ist es gegangen?

Um die Umstellung auf Bio und Preiserhöhungen. Wir wollen ein Familienbetrieb bleiben, das sehen auch meine beiden Söhne so, die im Unternehmen arbeiten.



Was ist für Sie Erfolg?

Wenn die Dinge wie geplant laufen. Aber Erfolg soll nicht übermütig, Misserfolg nicht mutlos machen.



Sie sind sehr gläubig, macht Sie das zu einem besseren Unternehmer?

Ich bin in einer besseren Position als ein Atheist, weil ich Hoffnung habe. Deshalb handle ich auch anders.