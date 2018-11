Hervis: Mit Retro und Rutschtieren in die Wintersaison

Ein ungewollter Fingerzeig zur Klimaerwärmung sind die neuen Tiere für den Winter, die Snow Tubes (siehe Bild). Die Rutschfiguren aus Gummi schwimmen zur Not auch im Wasser.

Black-Friday-Bilanz

Zufrieden zeigt sich der Hervis-Chef mit den Umsätzen am so genannten "Black Friday" am 23. November. Am Tag nach dem US-Feiertag "Thanksgiving" lockten viele Händler auch in Österreich mit Rabatten. "Der Black Friday war eine Bombe", so Eichblatt, der das Geraunze vieler kleinerer Händler über diese Rabattschlacht vor dem offiziellen Weihnachtsgeschäft nicht nachvollziehen kann. "Viele Händler verstehen den Kunden nicht, aber der Konsument liebt solche Einkaufshighlights", meint Eichblatt. Der Konsument werde schließlich mehr durch Stimulanz zum Kauf angeregt als durch Bedarf.

Wie sich der Black Friday auf die Weihnachtsumsätze auswirken werde, wollte Eichblatt noch nicht einschätzen. Der Sporthandel sei stark vom Wetter und von Trends abhängig. Für ein "negatives Vorausfürchten" sei er nicht zu haben.