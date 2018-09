Metaller-Gewerkschaft fordert 5 Prozent Gehaltsplus

Die Herbstlohnrunde steht im Zeichen der neuen Arbeitszeitregeln und daher unter erhöhter Anspannung. Donnerstagmittag dauerte die Forderungsübergabe der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer in Wien länger als in den vergangenen Jahren. Erst um 13:00 Uhr wurden die Forderungen der Gewerkschaft bekannt.

Die Arbeitnehmervertreter hatten bereits davor angekündigt, sich "zurückzuholen" was ihnen genommen worden sei und wendeten sich mit ihren Forderungen an jene, die das neue Arbeitszeitgesetz bei der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung bestellt hätten, also die Wirtschaft.

"Heißer Herbst"

"Ganz sicher" werde es ein heißer Herbst, sagte PRO-GE-Chef Rainer Wimmer, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) bei der Begrüßung in der Wirtschaftskammer durch deren Chefverhandler Johannes Collini. "Das Wetter ist meistens gut, wenn die Verhandlungen starten - nur ihr seht immer die schwarzen Wolken", so Wimmer zu Collini beim Willkommensgruß.

Christian Knill, Obmann und Sprecher des Fachverbands Metalltechnische Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ), sagte im Vorfeld im Gespräch mit der APA, dass er auf "sachliche und vernünftige Verhandlungen" hofft. Die Arbeitnehmervertreter würden "Schwarzmalerei" betreiben. Die Bedürfnisse der Branche müssten beachtet werden. Zudem gehe es um die Inflation, die gesamtwirtschaftliche Produktivität und die Preisentwicklung. Dass die Bundesregierung dazu aufrief, die sich positive Entwicklung im Land und die gute Stimmung für die Wirtschaft in den KV-Abschlüssen wiederfinden solle, kommentierte Knill damit, dass die vergangenen Abschlüsse in der Metalltechnischen Industrie ohnehin allesamt Reallohnzuwächse gebracht hätten.