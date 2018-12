Henkell setzt auf Cava-Partner, Prosecco auf der Überholspur

Einer der großen Player am Markt ist die deutsche Sektkellerei Henkell, die Teil des Bielefelder Dr. Oetker Firmenimperiums ist. Zum Haus gehören Marken wie Mionetto, Fürst von Metternich, Söhnlein oder Kupferberg. Das Imperium hat Tochterunternehmen in 22 Ländern, die in mehr als 100 Länder exportieren. Heuer hat Henkell zudem 50 Prozent am größten spanischen Getränke-Exporteur und weltweit führenden Cava-Hersteller Freixenet übernommen. Das gemeinsame Ziel der deutsch-spanischen Partnerschaft lautet internationales Wachstum. „Synergien gibt es im Vertrieb, im Einkauf der Korken, Flaschen oder Etiketten“, erläutert Gattermayer, der in Österreich jährlich rund 6,5 Millionen Flaschen Schaumwein (davon 5,5 Millionen Sekt) verkauft. Neuerdings auch in der alkoholfreien Variante. „Der Wein wird unter Druck auf 26 Grad erwärmt, sodass der Alkohol verdunstet“, erklärt er. Gerade in der Vorweihnachtszeit sei diese alkoholfreie Variante gefragt gewesen. Laut seinen Zahlen sind schon zwei Prozent der verkauften Sektflaschen frei von Alkohol – und das nur drei Jahre nach der Einführung der Produkts.