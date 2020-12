HelloFresh peilt Jahresumsatz von 10 Mrd. Euro an

Um weiter zu wachsen, will HelloFresh unter anderem neue Märkte erobern, das Angebot in den bestehenden Ländern erweitern und dort weitere Kunden anlocken. Nach dem Kauf des Fertiggerichte-Anbieters Factor75 will das Unternehmen diesen Bereich ausbauen. Aktuell profitiert der Anbieter von Lebensmitteln in "Kochboxen", die im Abonnement mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, von der Coronapandemie mit ihren Ausgangsbeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice.