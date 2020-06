Hellas: Ausverkauf im Pleitestaat

Griechenland hat 6000 Inseln, 227 davon sind bewohnt. Und rund 60 befinden sich in Privatbesitz. Es ist ein diskreter Markt, auf dem nicht jeder Anbieter auch öffentlich aufscheinen möchte – um nicht Vermutungen und Rückschlüsse auf seine finanzielle Lage zuzulassen. Das Angebot ist groß. An der Nachfrage jedoch hapert es. Nur eine Insel wurde bisher verkauft. Oxia, eine unbesiedelte Insel im Ionischen Meer. Für fünf Millionen Euro ging sie an eine Investmentfirma aus Katar, hinter der die Familie des Emirs Scheich Hamad al-Thani steckt. Die will Oxia jetzt touristisch ausbauen.



Und noch weitere Projekte der katarischen Königsfamilie stehen im Raum. So soll sie etwa Interesse am Gelände des ehemaligen Flughafens von Athen haben. Oder auch an anderen Inseln.