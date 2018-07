Heineken steigerte Gewinn im ersten Halbjahr kräftig

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat im ersten Halbjahr mehr Bier verkauft und seinen Gewinn kräftig um 9,1 Prozent auf 950 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz kletterte von Jänner bis Ende Juni um 4,2 Prozent auf 10,8 Mrd. Euro, wie Heineken am Montag mitteilte. Dennoch senkte der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr.

Konzernchef Jean-François van Boxmeer nannte "negative Wechselkurseffekte und höhere Produktionskosten" als Grund.

Heineken senkte seine Prognose für die Marge, also den Anteil des Gewinns am Umsatz. Van Boxmeer erklärte, die Marge sei in diesem Jahr niedriger als im vergangenen, vor allem wegen der Lage in Brasilien. Heineken hatte dort den brasilianischen Getränke- und Bierhersteller Kirin gekauft.