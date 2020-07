Heimische Wirtschaft entwickelt sich gut

Allerdings drohen die europäische Schuldenkrise und politische Grabenkämpfe in den USA die Weltwirtschaft wieder in eine tiefe Krise zu stürzen. "Die Risiken für eine ernsthafte globale Konjunkturabkühlung sind alarmierend hoch", warnt der IWF in seinem am Dienstag in Tokio veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick.

Im schlimmsten Fall droht – so IWF-Chefvolkswirt Olivier Blanchard – ein rascher Absturz des weltweiten Wachstums auf unter zwei Prozent.

Pessimistisch ist der IWF für das Euro-Sorgenkind Griechenland, das den bis 2017 geplanten Schuldenabbau auf 137,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht schaffen werde. Griechenland werde sich, so IWF-Chefin Christine Lagarde, mehr anstrengen müssen: "Es gibt Fortschritte vor Ort, aber es muss noch mehr getan werden, und zwar an allen Fronten".