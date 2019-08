Heimische Politik will Strafzinsen für kleine Sparer unterbinden

Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ( EZB) führt dazu, dass die Zinsen seit langer Zeit im tiefsten Keller sind. Schon seit fünf Jahren müssen Geschäftsbanken der EZB Zinsen zahlen, wenn sie bei ihr Geld bunkern wollen. In Deutschland geben einzelne Institute diese Strafzinsen an ihre Geschäfts- oder vermögende Privatkunden weiter. Damit dieses Schicksal nicht auch die kleinen Kunden trifft, will die Bundesregierung dem per Gesetz einen Riegel vorschieben. Auch in Österreich ist dies denkbar, wie ein Rundruf des KURIER bei den Parteien ergeben hat.

Vorweg: Zwar sind nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) aus dem Jahr 2009 Negativzinsen auf Sparbücher verboten. Jedoch: „Es ist unklar, ob das OGH-Urteil nicht auf Einlagen auf einem Girokonto anwendbar ist“, sagt SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Tatsächlich verlangt bereits seit Herbst 2017 der Broker Flatex für Bareinlagen negative Zinsen von 0,4 Prozent im Jahr. „Im Notfall würden wir Negativzinsen sicher gesetzlich verhindern“, kündigt Krainer an. Eine entsprechende Initiative sei denkbar.

Auch die FPÖ wird sich laut Finanzsprecher Hubert Fuchs für ein gesetzliches Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer einsetzen. „Nur so ist ein Zugriff auf Erspartes unserer Bevölkerung zu verhindern.“