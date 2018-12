Heimische Händler wehren sich gegen Amazon

Der Handelsverband prangert einmal mehr die Marktmacht von Amazon in Österreich an und brachte am Montag erstmals auch eine entsprechende Beschwerde bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ein. „Als führender Marktplatz kann Amazon theoretisch die Daten der gelisteten Händler einsehen, deren Preise unterbieten und langfristig das gesamte Geschäft an sich binden. All das läuft gänzlich an der österreichischen Volkswirtschaft vorbei“, begründet Handelsverband-Obmann Rainer Will.

Er fordert, dass die Geschäftsbedingungen und Verhaltensweisen gegenüber den heimischen Händlern auf dem Amazon Marktplatz überprüft werden. Die Geschäftsbedingungen von Amazon seien "mit erheblichen Unklarheiten und Vorbehalten zugunsten Amazons verbunden", unter anderem könne Amazon die Verträge mit seinen Händlern jederzeit ohne Grund und mit sofortiger Wirkung kündigen oder aussetzen und damit einem Unternehmen seine Geschäftsbasis entziehen. Je kleiner ein Geschäft, umso abhängiger sei es.

BWB prüft

Die BWB prüft nun, ob ein begründeter Verdacht vorliegt und Ermittlungen eingeleitet werden. Amazon wollte zur aktuellen Beschwerde keine Stellungnahme abgeben.

Deutsche ermitteln

Das deutsche Kartellamt wurde nach Beschwerden zahlreicher Händler in der Causa bereits aktiv. Amazon fungiere so als eine Art „Gatekeeper“ (Torwächter) gegenüber den Kunden, begründete das Bundeskartellamt. Diese Doppelrolle berge das Potenzial von Behinderungen von anderen Händlern. Überprüft werdenzahlreiche Klauseln in den Geschäftsbedingungen, etwa Haftungsregeln zulasten der Händler im Zusammenhang mit Gerichtsstand- und Rechtswahlklauseln, intransparente Kündigungen oder Sperrungen von Händlerkonten.