Heimische Betriebe: Stimmung steigt, Investitionen stagnieren

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Nach einer längeren Flaute blicken Österreichs Unternehmen wieder optimistischer in die Zukunft. Dem aktuellen WKÖ-Wirtschaftsbarometer zufolge verbesserten sich die Aussichten bei Auftragslage, Umsatz, Kapazitätsauslastung und Beschäftigung. Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Investitionsbereitschaft der heimischen Betriebe verhalten, wie die Befragung von über 4.300 Unternehmen im Mai/Juni 2026 zeigt. Besonders kleinere Firmen äußerten sich zurückhaltend.

Kleinere Firmen beurteilten Entwicklung zurückhaltender Grundlegend zeichnet sich im Vergleich zu den vergangenen Erhebungen laut WKÖ in mehreren Bereichen eine „Trendwende“ ab. Demnach rechne mittlerweile jedes fünfte Unternehmen mit einer besseren Auftragslage in den kommenden zwölf Monaten - der höchste Wert seit der Winterbefragung 2021. Auch Umsätze würden sich positiv entwickeln: Mehr als ein Drittel der Unternehmen prognostizieren steigende Umsätze, lediglich 21 Prozent erwarten einen Rückgang. Die Kapazitätsauslastung dreht ebenfalls ins Plus. Zudem plant ein Fünftel der befragten Unternehmen, zusätzliche Beschäftigte einzustellen - eine deutliche Verbesserung gegenüber den vergangenen Befragungen. Vor allem größere Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten äußerten sich zuversichtlich, insbesondere in Bezug auf Umsatz und Kapazitätsauslastung. Kleinere Firmen beurteilten ihre Entwicklung hingegen deutlich zurückhaltender.