Heimische Banken runtergestuft: Börse bleibt im Plus

Begründung für die Rating-Verschlechterung am Mittwoch: Die Zuspitzung der europäischen Schuldenkrise und ein erhebliches Risiko in Mittel- und Osteuropa. Für diese Begründung haben die Banker allerdings wenig Verständnis. "Die US-Agenturen haben eine vorgefasste Meinung über Osteuropa. Wir sehen unser Engagement auf diesen Märkten als Chance. Denn damit sind wir als Bank genau dort aktiv, wo die Wachstumsraten am stärksten sind", betont Treichl. Zudem habe die Erste Group ein weit über den gesetzlichen Vorschriften liegendes Eigenkapital.

Auch die Bank Austria weist auf ihre hohe Kernkapitalquote von 10,5 Prozent hin. Dass die Experten von Moody’s von zu geringer Kapitalisierung sprechen, scheint vor diesem Hintergrund unverständlich.

Die RBI verweist auf ihre brandneue Bankenstudie zu Mittel- und Osteuropa. Daraus geht hervor, dass sich die Profitabilität der Banken in dieser Region 2011 verbessert habe und dass es Einlagenzuflüsse gebe. Auch die Kreditausfälle seien im Durchschnitt nicht besorgniserregend. Osteuropa dürfe nicht als einheitlicher Markt betrachtet werden, sagte RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek.