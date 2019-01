Heftige Millionenpleite eines namhaften Textilbetriebs - 124 Jobs wackeln

Bereits im Jahr 2016 musste Borckenstein daher in ein Sanierungsverfahren, welches letztlich erfolgreich mit einem Sanierungsplan beendet wurde. In den letzten Jahren wurde weiter versucht, durch neue Schwerpunkte in der Produktion und durch die Optimierung von Prozessen wettbewerbsfähig zu bleiben. Ziel war eine nachhaltige Verbesserung der Auslastung in Verbindung mit höheren Produktionskapazitäten. Schlussendlich zeigte sich jedoch, dass die vorgenommenen Umstrukturierungsmaßnahmen nicht ausreichten, um einen langfristigen wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen.