Heftige Machtkämpfe um die OMV

Roiss

OMV

Die Attacken auf den OMV-Chef könnten allerdings auch mit der Eigenständigkeit vonzu tun haben, der sich im Interesse dernicht den Wünschen der Miteigentümer vom Golf beugen will. So sollen die Abu Dhabis nach wie vor Ambitionen haben, den gemeinsamen Kunststoffhersteller Borealis einzukassieren. Borealis macht mehr als acht Milliarden Euro Umsatz und lieferte im Vorjahr 423 Millionen Euro Gewinn ab.

Inzwischen ist auch die Regierung über die Vorgänge bei der OMV alarmiert. Kann aber wegen der Eigenständigkeit der ÖIAG nicht eingreifen. "Höchste Zeit, dass das ÖIAG-Gesetz geändert wird und die Republik wieder selbst über ihr Eigentum verfügen kann", wollen Rot und Schwarz so rasch wie möglich die ÖIAG und deren Aufsichtsrat neu ordnen. Und Gerhard Roiss unterstützen.

Kemler dementiert inzwischen Ambitionen auf den Job von Roiss. Fragt sich nur, wie lange sich Kemler noch als ÖIAG-Vorstand hält. Sein Vertrag läuft zwar bis November 2017, doch heuer muss der Aufsichtsrat entscheiden, ob Kemler tatsächlich bis 2017 bleibt oder schon zwei Jahre vorher abtreten muss.

Für Unbehagen unter den Aufsichtsräten sorgt eine unter Verschluss gehaltene Studie des internationalen Beraters MTG, die dem KURIER vorliegt. Der Consulter analysierte das Ziel der OMV, die Öl- und Gasförderung bis 2016 insgesamt auf 400.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag zu steigern. MTG hält allerdings nur 340.000 bis maximal 350.000 Barrel für realistisch und zeigt externe und interne Risiken auf.

Die 400.000 Barrel seien "sehr ambitioniert und die Optimal-Projektion, also unter der Annahme, dass die Förderung in Libyen wieder voll läuft", heißt es in der OMV. Daraus habe das Unternehmen aber nie ein Geheimnis gemacht. Der Consulter sei für eine "schonungslose externe Sicht" beauftragt worden. Gemeinsam lote man derzeit das interne Verbesserungspotenzial aus, erklärt die OMV dazu.