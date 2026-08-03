Deutsches Hedgefonds-Wunderkind strauchelt wegen KI-Krise

Der viel beachtete Erfolgslauf eines aus Deutschland stammenden jungen Hedgefonds-Investors im Silicon Valley, der für seinen Fokus auf KI-Aktien als Börsenstar gefeiert wurde, hat ein jähes Ende gefunden. Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Halbleiter-Papieren musste der Fonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner den Großteil des Portfolios von Investments in börsennotierte Unternehmen mit Rabatt an den Hedgefonds Citadel des Milliardärs Ken Griffin abtreten.

Aschenbrenner bestätigte in einem Brief an seine Investoren, dass „ein Teil“ der Anteile an börsennotierten Unternehmen als Paket verkauft worden sei. Er übernehme die volle Verantwortung, schrieb Aschenbrenner in dem vom Silicon-Valley-Podcast TBPN veröffentlichten Brief. Zugleich versicherte er, dass der Fonds nicht geschlossen oder liquidiert worden sei. Sein eigenes Kapital sei auch in dem Fonds und er werde beweisen, dass die Ereignisse ihn zu einem klügeren Investor gemacht hätten.

Der Mittzwanziger Aschenbrenner machte erstmals vor rund zwei Jahren von sich reden. Er veröffentlichte ein Essay mit dem Titel „Situational Awareness“ (etwa: Wahrnehmung der Situation). Darin argumentierte er, dass Künstliche Intelligenz die Welt radikal verändern werde und die meisten sich dessen noch nicht bewusst seien. Wenig später startete er einen Hedgefonds unter demselben Namen mit dem Versprechen, in die Zukunft zu investieren.

Das ging auf der Welle des KI-Booms zunächst sehr gut. Situational Awareness investierte laut öffentlich verfügbaren Unterlagen in alles rund um KI – Infrastruktur, Chips, Energie für Rechenzentren. Dank kräftiger Kursanstiege wuchs das Portfolio von Situational Awareness laut US-Medienberichten von einigen hundert Millionen auf 45 Mrd. Dollar (39 Mrd. Euro) an. Andere Investoren kopierten Aschenbrenners Strategie, er wurde gefeiert als „Wunderkind“, „Orakel“ und „KI-Nostradamus“.