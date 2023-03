Haushalte konsumierten 2022 mehr

2022 konnten die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt um 8,8 Prozent ihres Einkommens zur Seite legen, im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte die Sparquote 8,6 Prozent betragen. Im ersten Pandemiejahr 2020 war der private Konsum deutlich eingebrochen, die Sparquote war im Gegenzug auf ein Rekordhoch von 13,3 Prozent gestiegen.

Das nominelle Einkommensplus von 8,2 Prozent ist den Statistikern zufolge auf einen Anstieg der Arbeitnehmerentgelte von 7,5 Prozent und der monetären Sozialleistungen um 2,9 Prozent zurückzuführen. Dazu komme ein markantes Plus bei den "sonstigen Transfers an private Haushalte". Bei Selbstständigeneinkommen, Betriebsüberschuss und Vermögenseinkommen verzeichnete man in Summe einen Anstieg um 6,2 Prozent.