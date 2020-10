Hapag-Lloyd erwartet in Coronakrise deutlich mehr Gewinn

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd rechnet dank überraschend guter Geschäfte in der Coronakrise mit mehr Gewinn im laufenden Jahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) dürfte 1,1 bis 1,3 Mrd. Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstag in Hamburg mit. Das wäre mindestens gut ein Drittel mehr als im Vorjahr. Bisher hatte Vorstandschef Rolf Habben Jansen ein EBIT zwischen 0,5 und 1 Mrd. Euro angepeilt.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Hapag-Lloyd-Aktie legte kurz nach den Nachrichten um mehr als drei Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hat sie allerdings immer noch rund ein Fünftel eingebüßt.