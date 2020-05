Hansaton holt sich zwei Partner

Es mag eine gewagte Prognose sein, aber abwegig ist sie nicht. In zehn bis 15 Jahren könnte es in Österreich schon mehr Hörgeräte-Shops als Handy-Shops geben. „Die Demografie spielt uns in die Hände“, sagt Oliver Lux, Geschäftsführer von Hansaton Hörgeräte in Österreich. Die Lebenserwartung steige und durch die Verbreitung von Smartphones, MP3-Playern etc. seien auch immer mehr Junge mit Hörproblemen konfrontiert. Die Nummer Drei am Markt hinter Neuroth und Hartlauer lässt die Konkurrenz derzeit mit ehrgeizigen Wachstumsplänen aufhorchen. Erst kürzlich wurde eine Vertriebs-Partnerschaft mit dem Elektronikkette Niedermeyer geschlossen. In drei Testfilialen in Wien gibt es ein eigenes „Hansaton-Eck“, wo kostenlose Hörtests durchgeführt werden. Die Kunden werden dann an die nächstgelegene Hansaton-Filiale verwiesen. „Wenn die Tests gut laufen, können wir uns eine Ausweitung auf ganz Österreich vorstellen“, erklärt Lux im KURIER-Gespräch. Auch ein Shop-in-Shop-Konzept sei möglich. Dieses strebt Lux auch mit Apotheken an. Der Hörgeräte-Akustiker beteiligte sich zu diesem Zweck an einem oberösterreichischen Start-up-Unternehmen namens „Ohrtheke“. Im Laufe des nächsten Jahres, so die Hoffnung von Lux, sollen heimische Apotheken nach und nach mit „Ohrtheken“ ausgestattet werden. Erste Gespräche gäbe es bereits.