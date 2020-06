Haselsteiner und die Philosophie des Verzichts

Langsam lichten sich die Nebel um die Kandidaten für die Führung der neuen Staatsholding ÖBIB. Die zwei wichtigsten Positionen sind die unabhängigen, ehrenamtlichen Experten, die neben den Staatssekretären Sonja Steßl, SPÖ und Harald Mahrer, ÖVP, im Nominierungskomitee sitzen und bei Stimmengleichheit entscheiden. Das Komitee sucht die Aufsichtsräte aus, die von der Staatsholding in OMV, Telekom und Post geschickt werden. VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling garantiert, dass nur „die besten Köpfe“ infrage kommen. Der Kandidat der SPÖ darf zweifellos dazu gezählt werden – Günter Geyer, Ex-Generaldirektor der börsennotierten Vienna Insurance Group (VIG). Geyer hat die Versicherungsgruppe rund um die Wiener Städtische zum erfolgreichen Großkonzern ausgebaut, war im Unternehmen in Sachen Polit-Besetzungen immer unverdächtig und verfolgt keine Eigeninteressen. Er ist formal in Pension, lenkt die VIG aber als Vorstandsvorsitzender des „Wr.Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein“, der 60 Prozent am VIG-Konzern hält.

Der ÖVP-Favorit steht noch nicht fest, im Gespräch ist unter anderem Nationalbank-Präsident Claus Raidl. Er war in den 1990er-Jahren selbst im Vorstand der Staatsholding und mutierte in den letzten Jahren zu einem der härtesten Kritiker. Neuer, dem Finanzminister unterstellter Geschäftsführer der ÖBIB dürfte Günter Leonhartsberger werden. Er steht als Prokurist derzeit in der zweiten Reihe der Staatsholding.