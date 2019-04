Handwerk & Gewerbe schufen im Vorjahr 30.000 neue Jobs

Um für Lehrlinge attraktiver zu werden, sind auch die Arbeitgeber gefordert. So ist etwa die Lehrlingsentschädigung im Handel oder in der Industrie ungleich höher als im Gewerbe. Die Spartenobfrau verweist auf die Friseure, wo ab sofort im ersten Lehrjahr 540 Euro statt bisher 490 Euro im Monat bezahlt wird. Im zweiten Lehrjahr erhalten die künftigen Fachkräfte 632 Euro (plus 40 Euro). 839 Euro sind es im dritten Lehrjahr (plus 40 Euro) und im vierten 927 Euro (plus 60 Euro).