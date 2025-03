USA treiben Handelsstreit auf die Spitze

Kanada und Mexiko: Die beiden Nachbarländer sind die wichtigsten Handelspartner der USA. Eigentlich sind alle drei Staaten über das Freihandelsabkommen USMCA wirtschaftlich miteinander verbunden. Dieses wurde von Trump selbst 2018 unterzeichnet und ist das Nachfolgeabkommen von Nafta. 2020 nannte Trump USMCA „das beste Abkommen , das wir je unterzeichnet haben“. Heuer fragte er: „Wer würde so was je unterschreiben?“

Seit Dienstag werden nun neue Importzölle von jeweils 25 Prozent auf Waren aus den beiden US-Nachbarstaaten fällig. Trump begründete sein Vorgehen mit der Drogenpolitik. Die Länder hätten nicht genug getan, um den Zustrom des tödlichen Fentanyl-Opioids in die USA einzudämmen. Zudem will er mit dem Vorgehen die US-Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze schaffen. Er forderte ausländische Konzerne auf, Produktionsanlagen in den Vereinigten Staaten zu bauen. „In diesem Fall gibt es keine Zölle.“