Müllhalde statt Feinkostladen

Polen gilt als wichtiger Anwalt für einen Westkurs der Ukraine sowie mit Schweden als Architekt der 2009 gegründeten Idee der „Östlichen Partnerschaft“, die Ex-Sowjetrepubliken näher an den Westen binden soll. Dagegen kämpft Russland. Litauen will diese Initiative als EU-Ratsvorsitzender am besagten Gipfel wieder aufgreifen – auch mit Georgien und Moldawien sollen Abkommen geschlossen werden.

Russland könnte sich mit den Sticheleien ins eigene Fleisch schneiden, glaubt Österreichs scheidender Wirtschaftsdelegierter in Kiew, Gregor Postl. Der Boykott von Waren aus der Ukraine könnte zu Preissteigerungen im eigenen Land führen. Die EU, die sich’s mit Russland nicht verscherzen will, hat die Provokationen gegen die Ost-Partner bisher nur halbherzig verurteilt. Litauen ging einen Schritt weiter und drohte, Russland Straße und Bahn für den Transit in die Exklave Kaliningrad zu sperren, sollte es mit den Aktionen nicht bald aufhören.