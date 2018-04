Handelskrieg-Motto: Wer weniger verliert, gewinnt

Chinas Antwort erfolgte keine elf Stunden später. Die Vergeltungszölle sollen ebenfalls 50 Milliarden Dollar erreichen – darunter Autos, Flugzeuge oder Whiskey aus den USA. Besonders hart würden die Farmer getroffen: Die Chinesen wollen Sojabohnen, gefrorenes Rindfleisch, Baumwolle und andere Güter aus dem (mehrheitlich republikanischen) Agrargürtel von Iowa bis Texas mit Straftarifen belegen.

Ross kümmert das jedoch wenig. Er wiederholte Trumps Mantra: Die USA könnten den Handelskrieg gar nicht verlieren, weil sie schon jetzt um 380 Milliarden Dollar mehr Waren aus China einführen als sie exportieren. Stimmt. Sofern man denjenigen als „Gewinner“ sehen will, der weniger verliert.

Die verbleibende Hoffnung ist nun, dass die Zölle letztlich nur ein Drohmittel sind, um bessere Karten für Verhandlungen zu haben. Erst schießen, dann reden: Das kristallisiert sich als Trumps Taktik heraus. Pessimisten sehen dennoch keinen raschen Ausweg. Trump ist nämlich überzeugt, er könne das riesige US-Handelsdefizit abbauen, in dem er die Importe aus einzelnen Ländern verringert. Irrtum, kontern so gut wie alle Ökonomen: Die Verteuerung von Importen werde letztlich nur auf die US-Verbraucher zurückfallen. Das Defizit werde so nicht abgebaut, weil sich die Warenströme auf andere Länder verlagern.