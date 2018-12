Handels-KV: Verhandlungen gehen in die fünfte Runde

Protestaktionen vergangene Woche

Vergangene Woche führten die Arbeitnehmervertreter in ganz Österreich hunderte Betriebsversammlungen durch, um die Beschäftigten zu informieren. Dabei kam es auch zu leichten Beeinträchtigungen und Wartezeiten für Kunden im Weihnachtsgeschäft, weil etwa für die Dauer der Versammlung nur eine Kassa besetzt war. Wie es weiter geht, sollte heute kein Abschluss gelingen, sagte Palkovich nicht. "Ich möchte zu Beginn der Verhandlungen nicht drohen."

Laut Branchenobmann Buchmüller kursiert aber ein Schreiben, in dem seitens der Gewerkschaft gedroht werde, "vor meinen Geschäften Remmidemmi zu machen". "Das wäre ein schweres Foul, wie es vor sechs Jahren schon einmal passiert ist", sagte Buchmüller. Der Chefverhandler der Arbeitgeber führt in Salzburg zwei Lebensmittelgeschäfte. 2012 gab es Protestmaßnahmen der Salzburger Gewerkschaft vor Buchmüllers Adeg-Markt in der Salzburger Gemeinde Hof.

"Wir haben ihm nichts angedroht, das kann nur ein Gerücht sein", sagte Gewerkschafts-Chefverhandlerin Palkovich dazu. "Wir geben den heutigen Verhandlungen eine faire Chance. Wir sind da, um einen Abschluss zu erreichen."