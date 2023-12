Handels-KV: Nächste Verhandlungsrunde am 7. Dezember

Nach den dreitägigen Warnstreiks am ersten Advent-Wochenende gehen die Verhandlungen um den neuen Kollektivvertrag (KV) im Handel weiter. Laut Gewerkschaft findet die nächste Verhandlungsrunde am Donnerstag 7. Dezember statt. "Beide Seiten werden sich bewegen müssen, aber die Wirtschaftskammer noch mehr", sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Montag.

Sollte die fünfte Runde wieder keinen Abschluss bringen, würden die Warnstreiks gleich am Tag darauf fortgesetzt. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären bereit", sagte Fichtinger. Der verkaufsoffene Marienfeiertag am 8. Dezember ist für den Handel ein wichtiger Einkaufstag im Vorweihnachtsgeschäft.

Bis inklusive Samstag fanden österreichweit in mehr als 300 Handelsgeschäften Warnstreiks statt, in denen die Beschäftigten einige Stunden ihre Arbeit niederlegen. Bestreikt werden alle Branchen vom Buchhandel über große Modeketten bis hin zu Supermärkten, sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Donnerstag. Damit fallen die Warnstreiks mitten in den Start der Adventzeit.

Der Handels-KV ist einer der größten Kollektivverträge in Österreich und betrifft rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. 70 Prozent aller Beschäftigten im Handel sind Frauen. Mehr als ein Drittel davon arbeitet Teilzeit.