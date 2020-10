Handels-KV: Feilschen um Gehalt und Prämie in der Corona-Krise

Die Gewerkschaft hat den Arbeitgeberverhandlern bereits ihre zentralen Forderungen übermittelt. „Es geht um die Erhaltung der Kaufkraft durch eine Inflationsabgeltung“, sagt Palkovich. „52 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommt von privaten Konsumausgaben, eine positive Gehaltsentwicklung der Handelsangestellten ist damit für die gesamte Volkswirtschaft von großer Bedeutung“, so ihre Argumentation. Immerhin beschäftigen die Handelsbetriebe rund 554.000 Mitarbeiter und bilden darüber hinaus 15.000 Lehrlinge aus.

Aus Sicht von Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Trefelik, selbst Modehändler in Wien, geht es jetzt aber vor allem darum, Jobs und damit Unternehmen, abzusichern. „Im ersten und zweiten Quartal des nächsten Jahres werden Eigenkapital-stärkende Maßnahmen nötig werden, damit es die Unternehmen nicht zerlegt. Das in der Rahmen, in dem wir heuer in die Verhandlungen gehen“, stellt er klar. Die aktuell steigenden Corona-Zahlen in Österreich und anderen Ländern würden seinen Optimismus für den Geschäftsverlauf in den kommenden Monaten nicht gerade beflügeln.