Handel: "Zu starre Regelungen"

„Arbeitszeit-Individualisierung“ wird das Top-Thema in den Kollektivvertragsverhandlungen sein, kündigt Rene Tritscher, Geschäftsführer in der Sparte Handel an. Mit welchen konkreten Wünschen die Arbeitgeber am 24. Oktober in die erste Verhandlungsrunde gehen, steht aber noch nicht fest. Das werde erst beschlossen.

Der Handel beschäftigt in Österreich rund 570.000 Mitarbeiter und ist mit knapp 19.000 Lehrlingen der zweitgrößte Ausbildner nach der Sparte Gewerbe und Handwerk. Auch bei den Regelungen für Lehrlinge sieht Lorentschitsch übrigens Änderungsbedarf. Derzeit müssen Lehrlinge von Mitte Juni bis Mitte August zwei Wochen Urlaub konsumieren. „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, meint sie. Viele Jugendliche würden zum Beispiel lieber in der Nebensaison auf Urlaub fahren.