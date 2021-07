Handel: Weniger Umsatz, mehr Mitarbeiter

Das Geldbörsel sitzt bei den Österreichern immer weniger locker. „Im dritten und vierten Quartal 2011 sind die Umsätze im Einzelhandel nominell und real gesunken“, sagt Peter Voithofer von der KMU-Forschung-Austria. „Aber nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten Europäischen Union.“

Unterm Strich haben die Geschäfte in Österreich im Vorjahr 51,2 Milliarden Euro umgesetzt und damit real um 1,7 Prozent weniger als noch 2010. Auf der Verliererseite standen die witterungsabhängigen Bekleidungs-, Schuh- und Sportartikelhändler.

„Deswegen verfallen wir in keine Depression“, meint Franz Julen, Chef von Intersport International. Eigentlich müsse man in seiner Branche immer drei, vier Jahre beobachten, um aussagekräftige Zahlen zu haben, meint er. Vor zwei Jahren verbuchte seine Gruppe ein Plus von neun Prozent, im Vorjahr ein Minus von zwei Prozent. Heuer sollen die Fußballfans während der Europameisterschaft das Geschäft am Laufen halten, so die Hoffnung. Auch im Schuh- und Textilhandel wird betont, dass das Vorjahr aufgrund der Witterung extrem gut gelaufen ist, die Latte heuer also hoch liegt. Der Vergleich hinkt.