Handel und Münze starten Kampagne fürs Bargeld

Bares sei das billigste und technisch sicherste Zahlungsmittel, beteuern die Proponenten des Cash. Für den Handel sind Kartenzahlungen ein Kostenfaktor. Die Disagios betragen für Bankomatzahlungen 0,3 Prozent des Umsatzes, bei Kreditkarten bis zu 3 Prozent.

Bei der in Österreich ohnehin mangelhaften Finanzbildung könne Bargeld hilfreich sein, meint Starsich. So ergab eine Studie des Bildungspsychologischen Instituts der Uni Wien, dass sich der Umgang mit Geld an Hand von Cash leichter erlernen lässt.

Angesichts der Negativ-Zinsen überlegen auch Unternehmen, Reserven in Bar anzulegen. Innerhalb der EU würde die Hälfte der Bargeldbestände Anlagezwecken dienen, schätzt Starsich.

Außerdem sei Bargeld umweltfreundlicher als digitales Zahlen. Eine Münze halte bis zu 50 Jahre. Und der Gewinn der Münze Österreich fließt an den Staat, für heuer erwartet Starsich eine Steigerung von 50 auf 60 Millionen Euro.

Wer aber will den Leuten das Bargeld vermiesen? Das seien die Kreditkartenfirmen, „die jedes Jahr hohe Summe ausgeben, um weltweit gegen Bargeld zu lobbyieren“ (Trefelik).