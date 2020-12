Handel sperrt am Montag auf, Polizei soll Kundenströme lenken

Der heimische Einzelhandel darf nach fast drei Wochen Lockdown am kommenden Montag, 7. Dezember, wieder aufsperren. Allerdings nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, wie die Regierung am Mittwoch betonte. Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bleibt weiterhin aufrecht. Für Kundenbereiche gilt eine Beschränkung von 10 Quadratmeter pro Kunde.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) appellierte an die Menschen, nicht gleich am ersten Tag shoppen zu gehen. "Es wird genug Tage Möglichkeiten geben, einkaufen zu gehen. Wir wollen die Bilder vermeiden, die wir alle kennen", so der Minister. Die Polizei werde vor Ort sein und auch eingreifen, wenn es notwendig ist. Insbesondere am 7. und 8. Dezember werde es eine starke Polizeipräsenz in den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren geben, um ein Chaos zu vermeiden, kündigte Nehammer an.