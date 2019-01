Handel: Preisverfall im Elektronik-Geschäft

Unter dem Strich zieht Handelsobmann Peter Buchmüller für den stationären Einzelhandel dennoch eine positive Jahresbilanz. „Der Bruttoumsatz lag bei 71,7 Milliarden Euro und damit um ein Prozent über dem Vorjahresniveau.“ Dazu kommen 3,3 Milliarden Euro, die österreichische Online-Shops umgesetzt haben. Das könnte aber noch viel mehr sein, moniert Bundesspartengeschäftsführerin Iris Thalbauer. „Die Österreicher geben 7,3 Milliarden Euro beim Online-Shopping aus, aber davon fließen vier Milliarden auf ausländische Konten.“ Die Politik müsse in Steuerfragen für Chancengleichheit zwischen den Händlern sorgen, fordert daher Thalbauer einmal mehr.

Was sie freut, ist die Entwicklung der Lehrlingszahlen. Zu Höchstzeiten hat die Branche um die 20.000 Jugendliche ausgebildet, aktuell – nach einer Dekade mit sinkenden Zahlen an Auszubildenden – sind es nur noch 15.000. Die Branche hat bei der Kollektivvertragsrunde im Herbst mit einer Anhebung der Lehrlingsentschädigung von durchschnittlich zehn Prozent reagiert. Die Lehrlingsentschädigungen liegen nun bei 650 Euro im ersten Lehrjahr, 830 im zweiten, 1000 im dritten und 1150 im vierten Lehrjahr. Das Plus am Gehaltskonto hat wohl mitgeholfen, die Lehrlingszahlen wieder um 4,6 Prozent nach oben zu schrauben. Auch neue Lehrberufe gehen an den Start – wie der E-Commerce-Kaufmann.