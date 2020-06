Ab dem 20. ist die Haushaltskasse leer

Verunsicherung ist Gift für den Konsum", sagt Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes. Angesichts der politischen Debatten um neue Belastungen wundert es ihn nicht, dass die Österreicher im Vorjahr weniger eingekauft haben. Unterm Strich steht in der Bilanz ein Branchenumsatz von 55,4 Milliarden Euro und damit ein reales Minus von 0,5 Prozent. Die Geschäfte setzen bereits das dritte Jahr in Folge real weniger um.

"Die Regierung sägt mit ihren Belastungsdebatten an der Konsumstimmung", sagt Mayer-Heinisch. Auch für das laufende Jahr sieht er keine Anzeichen für eine Erholung. "Unseren Kunden geht am 20. des Monats das Geld aus. Das ist die Wahrheit, auch wenn es die begnadeten Schönredner in der Politik nicht sagen wollen."

Die Zahlen der KMU Forschung Austria sind jedenfalls ernüchternd. In sechs von neun Bundesländern haben die Handelsbetriebe im Vorjahr weniger umgesetzt als noch 2013, allen voran in Wien (-0,9 Prozent). Laut einer Erhebung der Wirtschaftskammer Wien bleibt den Einwohnern der Bundeshauptstadt aufgrund steigender Lebenshaltungskosten schlicht weniger Geld zum Shoppen. Zudem rollt der Rubel nicht mehr so wie früher, als noch mehr russische Touristen nach Wien einkaufen kamen.