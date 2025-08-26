Shoppinglaune in Österreich kehrt zurück, aber die Händler zittern

Eine Trendwende im Handel : Nach vier Jahren, in denen die Branche stets mit einem realen Minus leben musste, ging es im ersten Halbjahr 2025 erstmals wieder bergauf .

Insgesamt lag das Plus zum Vorjahr bei 0,5 Prozent. Besonders gut ging es dem Einzelhandel, der nach Berücksichtigung der Preisentwicklung um 1,6 Prozent zulegte. Auch die Kfz-Wirtschaft erreichte ein Plus von 1,1 Prozent. Der Großhandel verzeichnete ein Minus von 0,4 Prozent.

Schuhhandel war der klare Branchensieger

Branchensieger war der Schuhhandel, der heuer ein reales Umsatzplus von 7,5 Prozent erreichte. "Der Schuhhandel hat aber sehr durchwachsene Jahre hinter sich", relativierte Peter Voithofer vom Institut für Österreichs Wirtschaft (iföw) das Ergebnis. Auch der Blumenhandel, die Drogerien und Apotheken sowie der Lebensmittelhandel legten zu.

Weniger gut lief es im Schmuck- und im Buchhandel, die jeweils mehr als zehn Prozent realen Umsatz einbüßten. Weiterhin schwer taten sich auch der Möbelhandel sowie Sport- oder Spielzeuggeschäfte.

Vor allem die Schmuckbranche leidet etwa unter dem hohen Goldpreis, der mittlerweile 30 Prozent höher ist als noch zu Jahresbeginn.

Preise im Lebensmittelhandel besonders stark gestiegen

Insgesamt sind die Preise im Einzelhandel von Jänner bis Juni um 1,3 Prozent gestiegen. Nur im Lebensmitteleinzelhandel lag das Plus ungefähr auf dem Niveau der allgemeinen Inflation, die im ersten Halbjahr 2025 bei 3,1 Prozent lag. In anderen Bereichen gab es im Schnitt sogar Preisrückgänge, etwa im Modehandel.