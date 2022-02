Handel: Das Geschäft springt an, aber die Mitarbeiter fehlen

Eines vorweg: „Den Handel“ gibt es nicht. Zur Branche gehört der kleine Blumenhändler ums Eck ebenso wie die Supermarktkette mit hunderten Filialen übers Land verteilt. So unterschiedlich die Formate, so unterschiedlich auch die Geschäftsentwicklung in der Pandemie.

Während der Lebensmittelhandel laut Berechnungen des Economica-Instituts 2021 um knapp 11 Prozent mehr umgesetzt hat als noch 2019, sind den Modehändlern mehr als 20 Prozent der Umsätze weggebrochen. Im Durchschnitt, denn auch innerhalb der Sparte gibt es keine einheitliche Entwicklung. Ballkleider und Anzüge waren in Zeiten von Homeoffice und gestrichener Veranstaltungen ein Ladenhüter, viele haben sich lieber eine neue Jogginghose gekauft. Und das beim Händler ums Eck. In Tourismusgebieten war speziell in der Wintersaison tote Hose – Stichwort geschlossene Hotels und Reisebeschränkungen.