Heimischer Aluminium-Konzern baut 250 Jobs ab

Das Innviertler Familienunternehmen beliefert Industrien von der Automobilbranche bis zum Bau. "Alles schwächelt, die Stimmung ist schlecht", so van Gils. Am besten gehe derzeit noch das Rohstoff-/Recyclinggeschäft. Der Aluminiumverarbeiter hat in den vergangenen zwei Jahren insgesamt mehr als 100 Mio. Euro investiert, etwa in eine neue Strangpresse und ein Logistikzentrum in Ranshofen.

"Müssen da jetzt durchtauchen"

Im dortigen Automobil-Zulieferwerk hat sich HAI auch Richtung E-Mobilität ausgerichtet, derzeit laufen die Anlagen rund 30 Prozent unter Plan. "Wir müssen da jetzt durchtauchen", kündigte van Gils an. Konzernweit werde man heuer ein positives Ergebnis schaffen, in Österreich werde es sich wohl um die Nulllinie bewegen.