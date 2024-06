Halbe-Halbe im Präsidium der Industriellenvereinigung

Knill bedankte sich laut IV-Aussendung für Vertrauen und Zuspruch im Rahmen seiner Wiederwahl. Er freue sich, den Posten weiter auszufüllen. „In den kommenden Wochen und Monaten stehen uns wichtige Richtungsentscheidungen bevor, die Weichen für unsere Arbeit in den nächsten Jahren stellen.“ Es gebe große Herausforderungen. „Es gilt die Kosten für Arbeit und Energie dringend zu senken, den Bürokratietsunami zu stoppen und die digitale wie grüne Transformation im Einklang mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes erfolgreich umzusetzen.“ Im Mittelpunkt dieser Aufgaben stehe für die IV stets die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen in einem wachsenden Österreich und einem starken Europa.

Letzte Periode

Nach zwei Perioden kann ein IV-Präsident nicht mehr antreten. 2028 braucht es also eine neue Person auf dem Chefsessel des Verbandes, der auch oft am Tisch der Sozialpartner Platz nimmt und als einflussreich gilt.

Seine berufliche Laufbahn begann Knill 1993 in der in der zwölften Generation familiengeführten Knill Gruppe, für die er etwa in der Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Deutschland tätig war. Seit 2007 fungiert er als geschäftsführender Gesellschafter der Knill Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender der Rosendahl Nextrom GmbH. In der IV ist Knill seit 2001 aktiv.