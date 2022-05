Preise für Einfamilienhäuser verteuerten sich 2021 kräftig

Je nach Bundesland unterscheiden sich die Preise enorm - mit einer Bandbreite von im Schnitt 170.233 Euro bis 814.931 Euro. Mindestens über eine halbe Million Euro kostete im abgelaufenen Jahr ein Haus in Wien, Tirol, Vorarlberg, Salzburg. In Wien musste man für ein Haus in Döbling und Hietzing am tiefsten in die Tasche greifen, in den Bundesländern war der Bezirk Kitzbühel am teuersten, gefolgt von Innsbruck und Salzburg-Stadt. Generell waren Kitzbühel, Bregenz, Kufstein, Innsbruck-Land, Dornbirn, Zell am See, Hallein besonders teure Pflaster.

Wer ein Einfamilienhaus in einer Landeshauptstadt kaufte, zahlte dafür in Innsbruck am meisten. Dahinter folgen Salzburg, Wien und Bregenz.

Mangels Angebots blieb die Anzahl der Verkäufe im abgelaufenen Jahr konstant - insgesamt wechselten in Österreich 10.722 Einfamilienhäuser ihre Eigentümerin oder ihren Eigentümer, das war um eine Transaktion weniger als 2020. Seinen "historischen Mengenhöhepunkt" habe der Einfamilienhausmarkt 2018 mit 12.689 Verbücherungsakten erreicht, so Remax. 2019 und 2020 sei der Markt geschrumpft.

Die enorme Teuerung lässt sich auch am wertmäßigen Transaktionsvolumen ablesen. Bei stabilen Verkaufszahlen erhöhte sich der Gesamttransaktionswert der gehandelten Einfamilienhäuser 2021 gegenüber dem Jahr davor um 18,2 Prozent von 3,48 Mrd. auf 4,11 Mrd. Euro. Selbst im Mengenrekordjahr 2018, als die Stückzahlen der verkauften Häuser um 15,5 Prozent höher lagen, fehlten auf den jüngsten Transaktionswert 13,2 Prozent. Im Fünfjahresvergleich stieg der Wert aller Transaktionen um 43,9 Prozent, im Zehnjahresvergleich um 107,4 Prozent, wie aus dem RE/MAX-ImmoSpiegel hervorgeht.

Die Datenbasis für die Berechnungen des Immobilienexperten-Netzwerks lieferte den Angaben zufolge IMMOunited in Form der Kaufvertragssammlung. Diese bestehe aus allen tatsächlich in ganz Österreich verkauften und verbücherten Einfamilienhäusern. "Wir erheben Transaktionsdaten aus dem österreichischen Grundbuch und ergänzen diese z. B. um historisch erfasste Nutzwertgutachten, Flächenwidmungs- und Gebäudeinformationen aus dem Grundstücksverzeichnis sowie Daten aus Immobilieninseraten", so der Eigentümer und Geschäftsführer von IMMOunited, Roland Schmid.