Häuser und Wohnungen gefragt wie nie zuvor

Im Vorjahr wechselten in Österreich 96.197 Immobilien im Wert von 19,5 Mrd. Euro den Besitzer. Damit fanden gleich um 18,1 Prozent mehr Immobilien-Transaktionen statt als im – sehr schwachen – Jahr 2013, geht aus Daten des Makler-Netzwerks Remax hervor. Sogar das bisherige Rekordjahr 2010 wurde noch um 2,5 Prozent übertroffen. Das gesamte Handelsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,9 Prozent.

Knapp ein Drittel der gehandelten Immo-Werte wechselte in Wien die Besitzer, wobei der dickste Brocken auf ein Bürohaus im ersten Bezirk um 102 Mio. Euro entfiel. In Wien gab es zahlenmäßig die meisten Deals in Donaustadt, gefolgt von Floridsdorf und Favoriten.

Remax-Austria-Chef Bernhard Reikersdorfer erwartet, dass sich die Anzahl der Immobilienverkäufe heuer "auf hohem Niveau einpendeln" werde. Es sei mit einem leicht steigenden Angebot, einer guten Nachfrage und weitgehend konstanten Preisen zu rechnen. Bei hochpreisigen Wohnimmobilien und Gewerbeliegenschaften werde es vielerorts zu deutlichen Preiskorrekturen nach unten kommen.