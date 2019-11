Händler für Weihnachten vorsichtig optimistisch

Die Zählweise hat jedoch zunehmend Tücken. Einerseits verlagert sich das Geschäft durch Sondereinkaufstage wie den "Black Friday" oder "Cyber Monday" zum Teil in den November, andererseits werden Gutscheine erst im Jänner eingelöst. Immerhin 74 Prozent der Österreicher geben an, am Black Friday oder Cyber Monday auch Geschenke einzukaufen. 260 Euro geben sie im Schnitt dafür aus. Insgesamt sind es zu Weihnachten im Schnitt 254 Euro im stationären Handel und 210 Euro im Online-Handel.

Mysterium Amazon & Co.

Beim Online-Einkauf fließt mehr als die Hälfte an ausländische Portale wie Amazon, Alibaba oder Zalando. Genaue Umsätze kann hier niemand nennen.Laut einer Schätzung der KMU Forschung Austria kauften die Österreicher im Vorjahr Geschenke für rund 130 Millionen Euro bei ausländischen Online-Händlern ein, bei inländischen Online-Händler gaben sie 112 Mio. Euro aus.

Bedeutung sinkt

Grundsätzlich sei die Bedeutung des Weihnachtsgeschäftes für den Einzelhandel seit Jahren rückläufig, meint WIFO-Experte Bierbaumer-Polly: "Die Umsatzspitzen im Dezember fallen niedriger aus". Auch das geänderte Konsumverhalten spiele hier eine Rolle.

So schenken immer mehr Österreicher zu Weihnachten gar nichts mehr (11 Prozent) oder nur kleine Aufmerksamkeiten. Auch Geschenke, die außerhalb des Handels erworben werden, wie Reisen, Gastro- oder Wellness-Gutscheine, liegen weiterhin im Trend.