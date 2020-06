Händler: "Alles geht nur über Rabatte"

Ein Brief von 45 US-Senatoren zeigt, wohin die Reise beim Freihandelsabkommen der USA mit der EU gehen soll. Geschützte geografische Herkunftsbezeichnungen wie etwa Parmaschinken oder Tiroler Speck seien "Handelsbarrieren", heißt es in dem Schreiben an den US-Agrarstaatssekretär Tom Vilsack und US-Handelsrepräsentanten Michael Froman. Derartige "unfaire Einschränkungen" würden den Export von Lebensmitteln nach Europa behindern. Vor allem die US-Fleischindustrie macht Druck gegen „Schutzmechanismen“. Bei den Gesprächen über das Freihandelsabkommen sollte der Kampf gegen Herkunftsbezeichnungen "vordringlich behandelt" und "aktiv vorangetrieben" werden.

Der Brief ist ein weiterer Versuch, höhere EU-Standards bei der Lebensmittelproduktion auszuhebeln. Neben Herkunftsbezeichnungen mit ihren diversen Vorgaben für die Lebensmittelproduktion geht es vor allem um Hygiene-Vorschriften und artgerechte Tierhaltung. Je höher die Standards, desto teurer die Produktion. Hühner werden in den USA mit Chlor desinfiziert, weil die Vorschriften für Hygiene und Tierhaltung bei Weitem nicht so streng sind wie in der EU. Daher kann in den USA billiger produziert werden.

Die EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger ( ÖVP) hat als Reaktion auf das Schreiben der US-Senatoren einen Brief an EU-Handelskommissar Karel De Gucht verfasst. "Die Herkunftsbezeichnungen müssen bleiben", verlangt Köstinger. 27 Mitglieder des EU-Parlaments haben das Schreiben mitunterzeichnet. In der EU gibt es über 3.000 registrierte Herkunftsbezeichnungen. In Österreich sind es 14 wie etwa Vorarlberger Bergkäse oder Marchfeldspargel.

Bei den bisherigen vier Verhandlungsrunden zwischen den USA und den EU waren Lebensmittel noch kein Thema. Die Öffentlichkeit wird nicht über den aktuellen Verhandlungstand informiert.