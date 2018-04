Ausgebremst: Hälfte der Zweiradhändler vor dem Aus

Der Absatz der einzelnen Marken entwickelt sich laut Fischer sehr unterschiedlich. Obwohl Umsatz und Gewinn der Kultmarke Harley-Davidson insgesamt rückläufig sind und das Unternehmen die Alterung seiner Kunden teils dramatisch zu spüren bekommt, sieht Fischer den US-Klassiker in Europa nicht gefährdet. „Die Verkaufszahlen sind in Österreich leicht zurückgegangen, aber nicht dramatisch.“ Werkstattleistungen sowie der Verkauf von Teilen und Bekleidung würden das Minus wieder wettmachen.

Am häufigsten gekauft wird die Marke Vespa vor KTM, Honda und Yamaha. Die Zahl der Motorradfahrer ist im Wachsen, wenn auch nicht mehr wie früher in der Gruppe der 18- bis 28-Jährigen, sondern in jener der 40- bis 70-Jährigen. „Das ist eine kaufkräftige Gruppe, die bereit ist, für ihr Hobby entsprechend Geld auszugeben“, sagt Fischer. Rückläufig sei die Zahl der Jungen in den Städten, am Land steige sie.

Das E-Motorrad ist laut Fischer weit und breit nicht in Sicht, es gebe ein paar Prototypen, aber sonst sei das kein Thema.

2018 hat laut Burkhard Ernst, Vorstand des Auto- und Zweiradhändlers Mazda-Rainer, für die Zweiradbranche wegen des kalten März „katastrophal“ begonnen. Bei Mopeds gab es ein Minus von fast 40 Prozent, bei Motorrädern von knapp 20 Prozent. Das wahre Geschäft beginne aber jetzt. 2017 sei leicht negativ verlaufen. In Summe wurden mit Zweirädern in Österreich rund 200 Millionen Euro umgesetzt. 2018 könnte wegen des Wirtschaftsaufschwungs leicht darüber liegen, meint Ernst.