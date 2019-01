Hackerangriff? So finden Sie heraus, ob Ihr Passwort geknackt wurde

Dennoch ist es bei der Flut an Datendiebstählen schwierig, den Überblick zu behalten. Grundsätzlich gilt online die Faustregel: Es ist nicht die Frage ob man gehackt wurde, sondern wann und wie oft. Einer der populärsten Dienste, der hierbei hilft, ist die Plattform „Have I Been Pwned?“ (Wurde ich gehackt?) vom australischen Sicherheitsforscher Troy Hunt. Hunt sammelt bereits seit Jahren Datensätze, die von Hackern verwendet werden.

Nach Leaks suchen

2015 nutzte er sein Wissen, um die Plattform „Have I Been Pwned?“ zu entwickeln. Auf dieser können Nutzer überprüfen, ob ihre E-Mail-Adresse oder Passwort in einer der gestohlenen Datenbanken auftauchen. Der Dienst ist einfach zu bedienen und gilt als sicher, eingegebene Daten werden nicht gespeichert. Selbst australische und britische Behörden greifen auf die Datenbank von „Have I Been Pwned?“ zurück, um den Einsatz kompromittierter Passwörter zu verhindern.

Hunt bietet auch einen kostenlosen Warndienst an. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse hinterlegen und werden automatisch benachrichtigt, wenn diese in einem Datenleck auftaucht. Wer zudem verhindern will, dass andere Personen nach der eigenen E-Mail-Adresse suchen, kann diese per Opt-Out aus der Suche entfernen lassen.

Wer von einem Datenleck betroffen ist, sollte das Passwort auf der betroffenen Plattform ändern. Nutzt man dasselbe Passwort auch auf anderen Plattformen, sollte es dort umgehend gewechselt werden. Oftmals ist aber nicht klar, woher die geleakten Daten stammen, beispielsweise beim aktuellen Fall der „Collection #1“, die mehr als 2,7 Milliarden individuelle Datensätze von unzähligen Plattformen beinhaltet.