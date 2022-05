Habeck: Andere Länder noch nicht bereit für Öl‐Embargo

Innerhalb der Europäischen Union gibt es nach Darstellung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck noch keine Einigung über ein Öl‐Embargo gegen Russland. Deutschland könne ein Öl‐Embargo tragen, sagte der Grünen‐Politiker am Montag in Berlin nach einem Treffen mit Verbänden der mittelständischen Wirtschaft. „Andere Länder sind noch nicht so weit.“ Die Energieminister der EU‐Staaten kommen an diesem Montag in Brüssel zu Beratungen zusammen.

Habeck sagte, auch an Deutschland würde ein Embargo nicht spurlos vorbeigehen. Es werde hohe Preissprünge geben. Die Umstellung könne auch zeitliche Ausfälle bedeuten, sagte Habeck unter Verweis auf die Raffinerie in Schwedt, die vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert wird. Aber ein Embargo bedeute nicht mehr, dass Deutschland in eine „Ölkrise“ rutsche.