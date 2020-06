Haariger Preiskampf unter den Friseuren

Peter Strassl sitzt in seinem Büro über der Strassl-Filiale am Wiener Reumannplatz und telefoniert mit seinen Filialen. Immer wieder kommen Mitarbeiter, die etwas "vom Chef" brauchen, jeder wird freudig von Strassls kleinem Hund empfangen.

Strassl hat neben seinen sechs eigenen Strassl-Friseur-Salons 25 weitere mit seinem Partner Peter Schaider aufgebaut sowie zwei mit seinem Partner Robert Hubatschek. Zudem betreiben vier Franchisenehmer weitere Läden. 500 Mitarbeiter sind in der Gruppe beschäftigt, davon 150 Lehrlinge. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 23 Millionen Euro. Damit zählt Strassl mit Standorten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zu den großen der Branche, aber nicht zu den ganz großen. Zum Vergleich: Die Drogeriemarktkette dm hat 190 Friseurläden, die Welser Kette Klipp hält bei 200. Der Konkurrenzdruck steigt. In der Wirtschaftskammer sind 7000 Friseure mit teilweise mehreren Standorten registriert – die Zahl der Salons ist damit deutlich höher.

Strassl und sein Geschäftspartner Schaider sind seit 30 Jahren in der Branche tätig. "Die großen werden größer", sagt er. Das bringt Vorteile im Einkauf von Shampoos, Pflegemitteln oder Farben und den angebotenen Schulungen der Industrie. Was aber wirklich entscheidend ist, ist die Lage, stellt er klar. Und das Geschäftskonzept. Strassl hat davon gleich drei entwickelt.