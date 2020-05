Gutes Geld gibt es nur für sehr gutes Korn

Die niedrigen Getreidepreise werden auch in den kommenden Monaten kaum steigen. Derzeit kostet eine Tonne Weizen an der Euronext-Börse in Paris rund 160 Euro. Das ist der niedrigste Stand seit dem ersten Halbjahr 2010. Damals sank der Preis auf unter 120 Euro. Abhängig von Angebot und Nachfrage kommt es an den Agrarbörsen zu beträchtlichen Schwankungen. Ende des Jahres 2012 lag der Preis pro Tonne Weizen noch bei 270 Euro.

Die Ursache für den derzeit niedrigen Preis sind gute Ernten. 1994 Millionen Tonnen werden 2014 nach aktuellen Schätzungen weltweit produziert, verweist der Generaldirektor der Raiffeisen Ware Austria (RWA), Reinhard Wolf, auf aktuelle Schätzungen. Da der Verbrauch nur etwa 1970 Millionen Tonnen ausmachen wird, sind die Preise unter Druck.

Die Einkommen der Bauern sind eine Kombination aus Erntemenge und Marktpreis. Niedrige Preise können bisweilen durch hohe Erträge ausgeglichen werden.

Ein Unsicherheitsfaktor ist nach wie vor die Ukraine-Krise. Sowohl die Ukraine als auch Russland sind Getreideexporteure. Russland hat sich trotz einer guten Ernte bislang beim Export sehr zurückgehalten. Ob das auch so bleibt, ist derzeit nicht vorhersehbar.