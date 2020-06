Guter Saisonstart und aufgemöbelte Zimmer

Mit dem Ferienbeginn in Ostösterreich beginnt für die Hoteliers die wichtigste Zeit der Saison. Der Start in den Sommer ist mit einem Nächtigungsplus von 16 Prozent im Mai geglückt. "Den Mai deswegen hochzujubeln, ist aber ein Blödsinn", sagt Tourismusobmann Hans Schenner. Schließlich ist das Plus auch auf die frühen Pfingsten und Christi Himmelfahrt zurückzuführen. Der wichtigste Monat der Saison bleibt der August – und die Buchungslage wird letztlich von der Wetterlage abhängen. Denn gebucht wird immer kurzfristiger.

Optimistisch sind die Privatzimmervermieter. "Ich glaube, dass wir aufgrund der Wirtschaftslage profitieren werden", sagt Thomas Schanzer, Obmann der österreichischen Privatvermieter. Immerhin 21 Millionen Nächte verbringen Urlauber in privaten Quartieren in Österreich, das entspricht 14 Prozent der Gesamtnächtigungen. Schanzer: "Das verstaubte Image, dass man bei einer älteren Dame mit Hausschürze wohnt und morgens bei ihr in der Küche frühstückt, stimmt bei Gott nicht mehr." Mehr als 80 Prozent der privaten Anbieter vermieten mittlerweile Ferienwohnungen. "Die Zahl der Betten in privaten Frühstückspensionen ist in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel gesunken, jene der Betten in privaten Ferienwohnungen dagegen um elf Prozent gestiegen", rechnet Peter Laimer, Tourismusexperte der Statistik Austria, vor.