Gulliver’s reist in Insolvenz: Hoffen auf Übernahme

Gulliver’s steht am heimischen Tourismusmarkt für hohe Qualität und Luxusreisen. Die österreichweit 18 Filialen sind meist an Top-Standorten und vom Feinsten, ebenso die Hochglanz-Kataloge und der Internet-Auftritt. Die insgesamt rund 100 Mitarbeiter sind hervorragend qualifiziert. Doch im beinharten Preiswettbewerb um die Reisekundschaft kam die mittelständische Unternehmensgruppe der Tourismus-Profis Helmut und Carla Maurerbauer zuletzt nicht mehr mit.

Am Mittwoch beantragten vier Unternehmen der Firmengruppe mit Sitz in Himberg, NÖ, am Landesgericht Korneuburg die Eröffnung eines Konkursverfahrens. Die Presse hatte die Insolvenz am Dienstag angekündigt.

Betroffen sind laut Creditreform 74 Mitarbeiter und mehr als 430 Gläubiger. Die Passiva belaufen sich auf rund 31 Millionen Euro. Die Kreditschützer geben als Grund für die Turbulenzen die sehr schnelle und kostenintensive Expansion sowie Vorfinanzierungs-Erfordernisse an. Zuletzt wurde auch in den Spa-Bereich investiert.

Gulliver’s dürften die Kosten davongelaufen sein. Neben den aufwendig gestalteten Filialen soll die Gruppe den Mitarbeitern bessere Gehälter bezahlt haben als der Rest der Branche. Schließlich verkaufte man ja auch Reisen im Premium-Bereich. Die Oktober-Gehälter erhielt die Belegschaft bis dato allerdings noch nicht ausgezahlt.

Laut Creditreform gebe es bereits Kaufinteressenten. Fraglich ist, ob die gesamte Gruppe übernommen wird oder ob sich Mitbewerber einzelne, besonders attraktive Filialen herauspicken.