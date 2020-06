Gugging: Eine Galerie der besonderen Art

Gugging

Katschnig

Eines braucht die Kunst-Expertin, die sich seit 1997 inengagiert – viel Geduld. Weil das Business-Modell eben nach wirtschaftlichen Gesetzen funktionieren soll. Auf der einen Seite muss der Kunstmarkt bedient werden. Auf der anderen Seite stehen Künstler, deren Arbeit überhaupt nicht planbar ist. "Es gibt so gut wie keine Auftragsarbeiten. Die Künstler machen ausschließlich, was sie wollen. Was entsteht, das entsteht", schildert. Schließlich bekommt die Galerie im Gegensatz zum Museum "keine Subventionen. Jeder Cent ist selbst verdient".

Eine der ganz seltenen Ausnahmen bei Auftragsarbeiten ist das bemalte Ohr von Johann Garber vor dem ORF-Funkhaus. Solche Aufträge sind für die öffentliche Hand gedacht und müssen einen Mehrwert für den Künstler haben.

Natürlich ist es nicht einfach, Besucher und potenzielle Käufer nach Gugging zu bringen. Rund 30 bis 40 Prozent des Kaufpublikums sind internationale Kunstliebhaber. Da gibt es schon einmal Interessenten aus den USA, die im "Sacher" absteigen und sich nach Gugging chauffieren lassen. Die Galerie ist inzwischen international bekannter als in Österreich.

Leichter wäre es mit einem Standort in der Wiener Innenstadt. Doch die Miete ist viel zu teuer, winkt Katschnig ab. Außerdem wäre die Galerie nicht mehr in das Gesamtkonzept eingebunden. In der City würden Besucher die Künstler nicht mehr in ihrem Alltag antreffen.