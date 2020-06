Heimische Finanz jagt Steuersünder in der Schweiz

Finanzminister Hans Jörg Schelling macht Ernst mit der verschärften Verfolgung österreichischer Steuerflüchtlinge im Ausland. Am 19. Dezember schickte die Finanz eine Gruppenanfrage an die Schweiz, um zu erfahren, welche Österreicher ihr Geld 2012 noch vor Inkrafttreten des Steuerabkommens abgezogen haben. Dies geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen an Finanzminister Schelling hervor.

Bisher war es nötig, bei Steuervergehen den Schweizer Behörden konkrete Namen oder Verdachtsfälle zu nennen. Mittels Gruppenanfrage können erstmals ganze Personenkreise erfasst werden, die ein bestimmtes Verhaltensmuster erfüllen – in diesem Fall der Verdacht auf Steuerflucht. Die als "Abschleicher" bezeichnete Personen brachten ihr Vermögen 2012 zwar zurück nach Österreich oder in ein anderes Land, jedoch klammheimlich am Fiskus vorbei. Dadurch könnten Steuereinnahmen in Milliardenhöhe entwischt sein, vermuten die Grünen.