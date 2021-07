Gruner+Jahr steigt bei News-Gruppe aus

164 Seiten, ein Kaufpreis von 20 Schilling und rund 100.000 Exemplare zum Start: So lauten die Kennzahlen der Markteinführung von "News" vor mehr als 20 Jahren. Im Oktober 1992 startete das von den Brüdern Wolfgang und Helmuth Fellner gegründete Wochenmagazin und setzte sich in der Folge schnell an die Marktspitze. Die weitere Entwicklung verlief allerdings nicht ganz so rosig. Der Start von "News" markierte gleichzeitig die Geburtsstunde des dazugehörigen Verlags, der seit Herbst 2013 unter VGN - Verlagsgruppe News firmiert. Anfang der 90er hielt der deutsche Springer-Verlag 50 Prozent, in den folgenden Jahren kauften die Fellners die Anteile zurück, bevor 1998 die Bertelsmann-Tochter Gruner+Jahr einstieg. 2003 zog sich die Fellners aus dem operativen Geschäft zurück. Heute verfügt die Familie Fellner noch über eine Finanzbeteiligung von 18,7 Prozent, allerdings ohne Mitspracherecht. Gruner+Jahr hielt zuletzt mit 56 Prozent die Mehrheit, die "Kurier"-Mediengruppe 25,3 Prozent.

In den vergangenen acht Monaten wurde unter dem Projekttitel "G-H-W" zwischen Gütersloh, dem Sitz der Bertelsmann-Gruppe, dem Gruner+Jahr-Standort in Hamburg und Wien an einer Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse gearbeitet. Am Montag erfolgte das schließlich das "Signing". Gruner+Jahr tritt den geordneten Rückzug aus Österreich an und verkauft seinen 56-Prozent-Anteil an VGN-Geschäftsführer Horst Pirker.

Bis diese Eigentumsverhältnisse zustande kamen, legte die News-Gruppe eine ebenso rasante wie abwechslungsreiche Entwicklung hin. Über die Jahre legte der Verlag an Umfang zu: Zuerst gesellten sich das Fernsehmagazin "tv-media" sowie "Format" zum Angebot, bevor Anfang der 2000er-Jahre mit "profil" und "trend" zwei direkte Konkurrenten am Markt übernommen wurden und die News-Gruppe zum größten Magazin-Verlag des Landes aufstieg. Später sollten noch Titel wie "eMedia", "Woman" oder "Gusto" folgen. In den vergangenen zehn Jahren wurde das Geschäft immer schwieriger. Der durch Digitalisierung und einbrechende Werbeumsätze gekennzeichnete Medienwandel machte dem Unternehmen zusehends zu schaffen. "News", neben dem Nachrichtenmagazin "profil" Aushängeschild des Verlags, hatte mit einem empfindlichen Reichweitenrückgang zu kämpfen, im Frühjahr 2012 musste der Verlag dann auch noch einräumen, dass jahrelang zu hohe Verkaufszahlen ausgewiesen wurden. Geschäftsführer kamen und gingen in dieser Zeit, Sparen wurde zur obersten Maxime, und immer wieder machten Spekulationen über eine längere Erscheinungsweise oder Einstellung von "News" die Runde.